На Донбасі українські бійці відбили дев’ять ворожих атак

Травень, 31 в 23:11

Російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

В результаті чого загарбники зруйнували та пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд.

– В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються, – наголосили в угрупованні.

Ворог по всій лінії фронту гатив зі всього можливого озброєння: бойової авіації, реактивної системи залпового вогню, ствольної артилерії великих калібрів, танків, мінометів різних систем.

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