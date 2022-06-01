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Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі українські бійці відбили дев’ять ворожих атак

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
На Донбасі українські бійці відбили дев’ять ворожих атак
Фото: Depositphotos

Російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

В результаті чого загарбники зруйнували та пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд.

– В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються, – наголосили в угрупованні.

Ворог по всій лінії фронту гатив зі всього можливого озброєння: бойової авіації, реактивної системи залпового вогню, ствольної артилерії великих калібрів, танків, мінометів різних систем.

Зараз дивляться

Українським бійцям вдалося відбити сьогодні дев’ять атак ворога. На чотирьох локаціях досі тривають бої.

За добу українські військові знищили два ворожих танки, 13 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість авто.

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