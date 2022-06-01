Червень, 01 в 14:20

Чинним законодавством України передбачено державні гарантії права на відпуски працівникам. Проте з початком повномасштабної війни набув чинності Закон Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Він діє весь період воєнного стану та, відповідно, закон припиняє діяти у день скасування.

Скільки триває відпустка під час воєнного стану та як вона надається – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що передбачено законодавством

Від 24 лютого 2022 року в Україні почав діяти воєнний стан. На період його дії можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.

– Стаття 43 передбачає, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Статтею 44 встановлено, що ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порівняно із мирним часом, працівники мають значно звужений перелік трудових прав, але все ще залишаються трудові гарантії, які не можуть бути порушені, – зазначає фахівчиня Вишневського бюро правової допомоги Владислава Онофрей.

Онофрей додає, що у період воєнного часу працівники все ще мають право на щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 24 календарні дні. Це передбачено у ст.12 Закону №2136.

Проте, тут теж є певні нюанси. Відповідно до цього закону роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, за винятком:

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до статті 4 Закону України Про відпустки установлено, що одним із видів відпусток є відпустки без збереження заробітної плати.

– Частиною третьою статті 12 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачено, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України Про відпустки, – каже Онофрей.

Відпустка без збереження заробітної плати

Фахівчиня Вишневського бюро правової допомоги пояснює, що у роз’ясненні Міністерства економіки України щодо трудових відносин на період воєнного часу вказано, що законодавством про працю не передбачено надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця.

Оформлення відпусток без збереження зарплатні є правом, а не обов’язком працівника. Таким чином, роботодавець не може надати відпустку без збереження заробітної плати за своїм бажанням.

Проте для одержання такої відпустки одного тільки бажання працівника замало — обов’язковою умовою є згода сторін. У заяві на ім’я роботодавця працівник має вказати сімейні обставини чи інші вагомі причини.

Їх перелік законодавством не встановлено, оскільки все залежить від конкретних обставин. Тому рішення про надання зазначеної відпустки належить виключно до компетенції роботодавця.

На період воєнного стану змінено й тривалість відпустки без збереження зарплатні. Наприклад, максимальна тривалість відпустку без збереження зарплати за згодою сторін у мирний час – 15 календарних днів на рік.

А під час воєнного стану на прохання працівника роботодавець може надати відпустку без збереження зарплати без обмеження строку у 15 календарних днів.

Є випадки, коли відпустка без збереження зарплати може тривати, приміром, чотири місяці. Але оформлення відпустки без збереження заробітної плати такої тривалості має включати встановлення працівникові неповного робочого часу.

Як взяти відпустку під час воєнного стану

Аби оформити відпускні необхідно звернутися до свого керівництва з відповідною заявою.

Тривалість щорічної відпустки становить не менше ніж 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який слід відштовхуватися від дня укладення трудового договору. Проте, в умовах воєнного стану відпустка може бути і не більше 24 днів.

Коли готуєте наказ на відпустку, враховуйте, на період воєнного стану не діє норма статті 73 КЗпП щодо святкових і неробочих днів.

Пам’ятайте, якщо ви залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець може відмовити вам у відпустці на час воєнного стану.