Июнь, 02 в 15:52

Заместитель министра внутренних дел Анна Маляр заявила, что российский враг не намерен уступать свои цели, а потому готовится, что война будет продолжаться.

Об этом Маляр заявила на брифинге по поводу оперативной ситуации на фронте.

По ее словам, Россия готовится к ведению долговременной войны, а потому переходит на усиленный режим производства стрелкового оружия и ракет.

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– Россия теряет не только людей, которых она не жалеет, но и вооружение и технику. Поэтому сейчас они вынуждены использовать подержанную технику и усилить свое производство, – рассказала Анна Маляр.

Она подчеркнула, что в последние недели также фиксируется увеличение ракетных ударов по Востоку и Югу Украины, однако продолжаются ракетные обстрелы всех уголков Украины.

Маляр рассказала, что российские подразделения в Беларуси и территории непризнанного Приднестровья продолжают находиться в усиленном режиме боевой готовности.

Заместитель министра внутренних дел подчеркнула, что за 100 дней войны российские оккупанты не добились значительных результатов.

— Скорее всего, это часть большого замысла РФ, которая направлена на то, чтобы не дать украинским войскам возможности перегруппироваться и осуществлять оборону нашего государства, — сказала Анна Маляр.

По ее словам, на фоне отсутствия значительных результатов оккупанты идут фактически по сирийскому сценарию, когда ракетами разрушаются наши населенные пункты.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что российская армия боится уличных боев с ВСУ из-за значительных расходов и проигрышей.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: Скриншот