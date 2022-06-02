Червень, 02 в 15:52

Заступниця міністра внутрішніх справ Ганна Маляр заявила, що російський ворог не має жодного наміру поступатися своїми цілями, а тому готується, що війна буде тривало.

Про це Маляр заявила на брифінгу щодо оперативної ситуації на фронті.

За її словами, Росія готується до ведення довготривалої війни, а тому переходить на посилений режим виробництва стрілецької зброї та ракет.

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– Росія втрачає не тільки людей, яких вона не шкодує, а й озброєння і техніку. Тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити своє виробництво, – розповіла Ганна Маляр.

Вона наголосила, що останніми тижнями також фіксується збільшення ракетних ударів по Сходу і Півдню України, проте продовжуються ракетні обстріли усіх куточків України.

Маляр розповіла, що російські підрозділи в Білорусі та на території невизнаного Придністров’я продовжують знаходитися у посиленому режимі бойової готовності.

Заступниця міністра внутрішніх справ наголосила, що за 100 днів війни російські окупанти не досягли значних результатів.

– Швидше за все, це частина великого задуму РФ, який спрямований на те, щоб не дати українським військам можливості перегрупуватися та здійснювати оборону нашої держави, – сказала Ганна Маляр.

За її словами, на тлі відсутності значних результатів окупанти йдуть фактично за сирійським сценарієм, коли ракетами руйнуються наші населенні пункти.

Раніше Ганна Маляр зазначила, що російська армія боїться вуличних боїв зі Збройними силами України через значні витрати та програші.

Джерело: Media Center Ukraine

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