Июнь, 02 в 16:27

В акватории Азовского моря около Мариуполя фиксируют начало мора животных, в частности дельфинов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что это может свидетельствовать о наличии возбудителя заболевания в морской воде.

По его словам, обычно в Азовском море гибель животных происходит в период аномальной жары в июле. Однако сейчас, учитывая температуру и сезон, начало мора может указывать на наличие болезни в морской воде.

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— Эпидемия – уже не просто угроза, а реальность… Море на сегодняшний день – одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением, – подчеркнул Андрющенко.

Ранее эколог и руководитель научно-исследовательского отдела парка Тузловские лиманы Иван Русев рассказал, что за последние несколько недель количество жертв среди дельфинов в море возросло.

— В разных местах песчаной пересыпи встречаются мертвые дельфины как последствия войны рашистских варваров, которые используют мощные гидролокаторы и дезориентируют животных, — отметил ученый.

Так, в Болгарии, в устье реки Ропотамо, зафиксировали несколько дельфинов, дезориентированных и очень слабых. У некоторых из животных были ожоги от взрывов.

— По оценкам экспертов, которые их осматривали, животные не могли есть минимум десять дней. Те, кто не обгорел, получили внутренние повреждения и сильно пострадали. Таких раненых или погибших дельфинов в Черном море течением заносит на побережье Болгарии, Румынии, Турции и к берегам Украины, – сообщил эколог.

По его предположениям, в Черном море с начала войны до сих пор уже погибло несколько тысяч дельфинов.

Как стало известно, на кладбище в поселке близ Мариуполя появилось 25 секторов траншейного типа для захоронения тел убитых мариупольцев. Поэтому количество убитых мирных жителей может значительно возрасти.