Червень, 02 в 16:27

В акваторії Азовського моря біля Маріуполя фіксують початок мору тварин, дельфінів зокрема.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що це може свідчити про наявність збудника хвороби в морській воді.

За його словами, зазвичай в Азовському морі загибель тварин відбувається у період аномальної спеки в липні. Проте зараз, враховуючи температуру та сезон, початок мору може вказувати лише на наявність хвороби у морській воді.

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– Епідемія — вже не просто загроза, а реальність… Море на сьогодні — одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням, — наголосив Андрющенко.

Раніше еколог та очільник науково-дослідного відділу парку Тузлівські лимани Іван Русєв розповів, що впродовж останніх кількох тижнів кількість жертв серед дельфінів у морі зросла.

– В різних місцях піщаного пересипу зустрічаються мертві дельфіни як наслідки війни рашистських варварів, які використовують потужні гідролокатори й дезорієнтують тварин, – наголосив науковець.

Так, у Болгарії, в гирлі річки Ропотамо, зафіксували кілька дельфінів, які були дезорієнтовані та дуже слабкі. Деякі з тварин мали опіки від вибухів.

– За оцінками експертів, які їх оглядали, тварини не могли їсти щонайменше десять днів. Ті, хто не обгорів, зазнали внутрішніх пошкоджень і сильно постраждали. Таких поранених або загиблих дельфінів у Чорному морі течією заносить на узбережжя Болгарії, Румунії, Туреччини і до берегів України, – повідомив еколог.

За його припущеннями, в Чорному морі з початку війни й до тепер вже загинуло декілька тисяч дельфінів.

Як стало відомо, на кладовищі у селищі біля Маріуполя з’явилося 25 секторів траншейного типу для поховання тіл вбитих маріупольців. Тому кількість вбитих російськими загарбниками мирних жителів може суттєво зрости.