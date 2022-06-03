Июнь, 03 в 15:35

Семья восьмилетнего Егора, автора Мариупольского дневника, на 100-й день войны смогла выехать из оккупированного города и сейчас уже в безопасности – в Запорожье.

Об этом сообщил в соцсети родственник семьи и фотограф Евгений Сосновский.

– Они это сделали! Тот самый мальчик, который написал свой Мариупольский дневник, и его семья на 100-й день войны смогли выехать из оккупированного Мариуполя! Двое раненых детей, их раненая мать и бабушка уже находятся в безопасности и сейчас находятся в Запорожье! Спасибо всем, кто помог сделать это, даже несмотря на большой риск! – написал он.

Сосновский также выложил фотографии нескольких страниц из дневника Егора, который писал обо всем, что пережил в эти страшные дни, и проиллюстрировал рисунками.

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Мальчик рассказал, как ранило маму, сестру и его самого.

– У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь, – пишет Егор.

На рисунках ребенка – разрушенные дома, танки, люди с оружием и мертвые на улицах.

Фото: Evgeny Sosnovsky