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Факти / Україна / Суспільство

Моє улюблене місто померло: 8-річний автор Маріупольського щоденника вирвався із пекла

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Родина Єгора з Маріуполя

Родина восьмирічного Єгора, автора Маріупольського щоденника, на 100-й день війни змогла виїхати з окупованого міста і зараз вже в безпеці – у Запоріжжі.

Про це повідомив у соцмережі родич сім’ї та фотограф Євген Сосновський.

– Вони це зробили! Той самий хлопчик, який написав свій Маріупольський щоденник, та його сім’я на 100-й день війни змогли виїхати з окупованого Маріуполя! Двоє поранених дітей, їх поранена мати та бабуся вже в безпеці і зараз знаходяться у Запоріжжі! Дякую всім, хто допоміг зробити це, навіть незважаючи на великий ризик! – написав він.

Сосновський також виклав фото кількох сторінок зі щоденника Єгора, який писав про все, що пережив у ці страшні дні, та проілюстрував малюнками.

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Хлопчик розповів, як поранило маму, сестру і його самого.

– У мене померли дві собаки, бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь, – пише Єгор.

На малюнках дитини – зруйновані будинки, танки, люди зі зброєю та мертві на вулицях.

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Фото: Evgeny Sosnovsky

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