Июнь, 03 в 12:27

В Мариуполе российские военные из танка обстреляли жилой дом для пропагандистского видео для телеканала Russia Today (RT).

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются скрыть свое преступление, поэтому начали разбор завалов дома.

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— Вчера из-под завалов дома, который был для шоу расстрелян российским танком, извлекли шесть тел погибших гражданских. Пять трупов мужчин и один – женский, – рассказал Петр Андрющенко.

Тела людей сразу вывезли в братскую могилу в село Виноградное.

— Это первый зафиксированный и безоговорочный факт убийства гражданских в Мариуполе для видео контента, — подчеркнул советник мэра.

Напомним, что оккупанты обстреляли дом в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко