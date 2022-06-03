Червень, 03 в 12:27

У Маріуполі російські військові з танку обстріляли житловий будинок заради пропагандистського відео для телеканалу Russia Today (RT).

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, зараз окупанти намагаються приховати свій злочин, тому почали розбір завалів будинку.

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– Вчора з-під завалів будинку, який було для шоу розстріляно російським танком, дістали шість тіл загиблих цивільних. П’ять трупів чоловіків та один – жіночий, – розповів Петро Андрющенко.

Тіла людей одразу вивезли до братньої могили в село Виноградне.

– Це – перший зафіксований та беззаперечний факт вбивства цивільних у Маріуполі задля відеоконтенту, – наголосив радник мера.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли будинок в районі вул. Пашковського та пр. Першого травня.

Раніше повідомлялося, що на кладовищі у селищі біля Маріуполя з’явилося 25 секторів траншейного типу для поховання тіл вбитих маріупольців. Тіла вкладають у кілька шарів, а потім маскують табличками як індивідуальні поховання.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко