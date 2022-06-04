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Факты / Украина / Общество

Коммуникацию осуществляют разведчики из ГУР: Монастырский о пленных бойцах из Азова

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Денис Монастирський

С пленными бойцами полка Азов коммуницируют разведчики Главного управления разведки Минобороны Украины.

— Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка Азов осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения. Мы все знаем, что все они окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное, — заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он также отметил, что это одна из героических страниц не только 100 дней несокрушимости, но и всей истории Украины.

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