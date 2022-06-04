Коммуникацию осуществляют разведчики из ГУР: Монастырский о пленных бойцах из Азова
С пленными бойцами полка Азов коммуницируют разведчики Главного управления разведки Минобороны Украины.
— Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка Азов осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения. Мы все знаем, что все они окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное, — заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Он также отметил, что это одна из героических страниц не только 100 дней несокрушимости, но и всей истории Украины.
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