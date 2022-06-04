Комунікацію здійснюють розвідники з ГУР: Монастирський про полонених бійців з Азова

Червень, 04 в 0:17

З полоненими бійцями полку Азов комунікують розвідники Головного управління розвідки Міноборони України.

– Сьогодні комунікацію із полоненими бійцями полку Азов здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови утримання, харчування та можливості їх визволення. Ми всі знаємо, що всі вони будуть тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе, – заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він також зазначив, що це одна з героїчних сторінок не лише 100 днів незламності, а й усієї історії України.

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Доля героїв із Азовсталі

16 травня розпочалася евакуація українських бійців, які героїчно тримали оборону Маріуполя, із заводу Азовсталь в окуповані райони Донбасу. Насамперед евакуювали тяжко поранених військових, яким необхідна термінова медична допомога.

У Мінобороні заявили, що Маріупольський гарнізон виконав своє завдання з лишком, оскільки їхній опір дав можливість українській армії дорогоцінний час на перегрупування та отримання нової зброї. Тепер у бійців із Азовсталі новий наказ – зберегти життя.