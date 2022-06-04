Преследовал проукраинских жителей: “гауляйтеру” оккупантов сообщили о подозрении

Июнь, 04 в 12:37

В Херсонской области бывшему руководителю местной автостанции Юрию Турулеву сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Мужчина сотрудничал с оккупантами и вступил в должность так называемого главы администрации Чернобаевской территориальной общины.

По данным Службы безопасности Украины, “гауляйтер” был не просто сторонником так называемого русского мира, но и занимался преследованием проукраинских местных жителей и незаконно распоряжался коммунальным имуществом.

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Мужчине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) действующего Уголовного кодекса Украины. Изменнику может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, отметили в Службе безопасности Украины.

По последним данным, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Национальной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры и оперативном сопровождении Службы безопасности Украины.