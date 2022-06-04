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Переслідував проукраїнських жителів: “гауляйтеру” окупантів повідомили про підозру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Переслідував проукраїнських жителів: “гауляйтеру” окупантів повідомили про підозру
Фото: Depositphotos

У Херсонській області колишньому керівнику місцевої автостанції Юрію Турульову повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Чоловік співпрацював з окупантами та обійняв посаду так званого глави адміністрації Чорнобаївської територіальної громади.

За даними Служби безпеки України, “гауляйтер” був не просто прихильником так званого русского міра, але й займався переслідуванням проукраїнських місцевих жителів та незаконно розпоряджався комунальним майном.

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Чоловікові оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) чинного Кримінального кодексу України. Зрадникові може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначили у Службі безпеки України.

За останніми даними, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури та оперативного супроводу Служби безпеки України.

Джерело: СБУ
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