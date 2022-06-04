Символ незламності українців і відродження: прапор з Азовсталі передали до музею у Києві

Червень, 04 в 18:09

Врятований державний прапор з металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі передали до Національного музею історії України у Другій світовій війні у Києві.

За даними Міністерства оборони України, прапор вийшов з оточеного російськими військами Маріуполя разом з останнім українським захисником. Державний символ став експонатом виставки Україна – розп’яття. Прапор передав начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.

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– Цей прапор є символом незламності нашої волі. Хоч би що там було, прапор збережений і перебуває тут. Він є символом всіх захисників, хто був на заводі Азовсталь. Це представники Збройних сил України, Національної гвардії, полку Азов, прикордонників, простих людей, медиків та всіх, хто там перебував, наших працівників також. Я думаю, що цей прапор має стати символом незламності, героїзму та відродження нашого народу, – зазначив Буданов.

На його думку, цей державний прапор України має бути привезений до звільненого Маріуполя після повномасштабної перемоги над російською агресією.