Червень, 05 в 9:04

У Маріуполі через нестачу питної води в природних джерелах місцевим жителям доводиться записуватися до черги.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, черги розписані щонайменше на два дні. До того ж прогнозують подальше скорочення поставок води через літню спеку.

Зараз дивляться

– Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина – падіння рівня води в природних джерелах забору води, – розповів Андрющенко.

Радник мера розповідає, що окупанти скорочують гуманітарну допомогу для населення: тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всі інші її можуть отримати за роботу.

– Практика їжа за роботу поновилася, – наголошує Петро Андрющенко.

Загарбники змушують молодь записуватись в “дружини” та допомагати патрулям, зокрема у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію “ДНР”.

Раніше радник міського голови Маріуполя наголошував, що ця питна вода майже не придатна для вживання без кип’ятіння.

Повідомлялося, що у Маріуполі окупанти почали зносити зруйновані під час обстрілів будинки, не розбираючи завали та не шукаючи під ними загиблих людей.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті російські військові з танку обстріляли житловий будинок заради пропагандистського відео для телеканалу Russia Today (RT).

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко