Откликается фашистская ДНК: в ОП ответили Венгрии на критику Зеленского

В Офисе президента отреагировали на заявление спикера венгерского парламента Ласло Кевера о “личных психических проблемах” Владимира Зеленского.

Заместитель главы ОП Украины Андрей Сибига на персональной странице в Facebook назвал абсолютно “неприемлемыми” и “дикими” высказывания “недополитиков вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии”.

— He who is guilty is the one that has much to say (виновный больше всех говорит, – Ред.). Осла узнаешь по ушам, а дурака – по болтовне. У короткого ума язык длинный, – написал Сибига.