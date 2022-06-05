Откликается фашистская ДНК: в ОП ответили Венгрии на критику Зеленского

Июнь, 05 в 12:57

В Офисе президента отреагировали на заявление спикера венгерского парламента Ласло Кевера о “личных психических проблемах” Владимира Зеленского.

Заместитель главы ОП Украины Андрей Сибига на персональной странице в Facebook назвал абсолютно “неприемлемыми” и “дикими” высказывания “недополитиков вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии”.

— He who is guilty is the one that has much to say (виновный больше всех говорит, – Ред.). Осла узнаешь по ушам, а дурака – по болтовне. У короткого ума язык длинный, – написал Сибига.

Он добавил, что обычно “такие обострения происходят в определенное время года”, но эпохальные события, вероятно, также являются “достаточным триггером для такой поросли политиков”.

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– А еще если откликается изнутри фашистская ДНК. На этой волне хотелось бы услышать оценку политика о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка — одном из самых ужасных преступлений Второй мировой, — продолжил Сибига.

Он выразил уверенность, что Украина победит и ее граждане будут гордиться своим государством. А еще что мудрый венгерский народ будет всегда поддерживать дружеские отношения с украинским в отличие от временных политиков.

К своему посту Сибига прикрепил ссылку на страницу Википедии о Корюковской трагедии.

На заявление венгерского спикера отреагировали и в МИД Украины. Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что МИД ожидает обнародования Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья.

— Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке. А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла, – отметил Николенко.

Корюковская трагедия — массовое убийство 6 700 жителей села Корюковка (ныне город в Черниговской области), которое было совершено 1-2 марта 1943 года отрядами СС и венгерской военной жандармерии во время Второй мировой войны.

В недавнем интервью Ласло Кевер заявил, что критика Зеленского в адрес Венгрии, по его мнению, свидетельствует о “психических проблемах” президента.

Источник: Андрей Сибига