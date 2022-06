Відгукується фашистська ДНК: в ОП відповіли Угорщині на критику Зеленського

В Офісі президента відреагували на заяву спікера угорського парламенту Ласло Кевера про “особисті психічні проблеми” Володимира Зеленського.

Заступник голови ОП України Андрій Сібіга на персональній сторінці у Facebook назвав абсолютно “неприйнятними” та “дикими” вислови “недополітиків на кшталт нешановного голови державних зборів Угорщини”.

— He who is guilty is the one that has much to say (винний найбільше говорить, – Ред.). Осла взнаєш по вухах, а дурня – по балачках. У короткого розуму язик довгий, – написав Сибіга.