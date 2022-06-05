Відгукується фашистська ДНК: в ОП відповіли Угорщині на критику Зеленського

Червень, 05 в 12:57

В Офісі президента відреагували на заяву спікера угорського парламенту Ласло Кевера про “особисті психічні проблеми” Володимира Зеленського.

Заступник голови ОП України Андрій Сібіга на персональній сторінці у Facebook назвав абсолютно “неприйнятними” та “дикими” вислови “недополітиків на кшталт нешановного голови державних зборів Угорщини”.

— He who is guilty is the one that has much to say (винний найбільше говорить, – Ред.). Осла взнаєш по вухах, а дурня – по балачках. У короткого розуму язик довгий, – написав Сибіга.

Він додав, що зазвичай “такі загострення відбуваються у певну пору року”, але епохальні події, ймовірно, також є “достатнім тригером для такої порослі політиків”.

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— А ще якщо відгукується зсередини фашистська ДНК. На цій хвилі хотілося б почути оцінку політика про те, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей у ​​чернігівському селі Корюківка – одного із найжахливіших злочинів Другої світової, – продовжив Сибіга.

Він висловив впевненість, що Україна переможе і її громадяни пишатимуться своєю державою. А ще що мудрий угорський народ завжди підтримуватиме дружні взаємини з українським на відміну від тимчасових політиків.

До свого допису Сибіга додав лінк на сторінку Вікіпедії про Корюківську трагедію.

На заяву угорського спікера відреагували й в МЗС України. Речник відомства Олег Ніколенко заявив, що МЗС очікує на оприлюднення Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я.

— Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці. А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла, – зазначив Ніколенко.

Корюківська трагедія — масове вбивство 6 700 мешканців села Корюківка (нині місто в Чернігівській області), що було скоєне 1-2 березня 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії під час Другої світової війни.

У нещодавньому інтерв’ю Ласло Кевер заявив, що критика Зеленського на адресу Угорщини, на його думку, свідчить про “психічні проблеми” президента.

Джерело: Андрій Сибіга