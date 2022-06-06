Данілов: ЗСУ готові чинити супротив, тимчасова втрата частини території – це не трагедія

Червень, 06 в 18:24

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не вважає трагедією тимчасову втрату окремих територій України, якщо порівнювати з втратою всієї території країни.

– Тимчасова втрата територій – це не трагедія. Трагедією буде втрата країни, – заявив Данілов в інтерв’ю іноземним виданням.

На думку секретаря РНБО, Україні дуже важко здобувати перемогу у повномасштабній війні з країною-агресором Росією. Однак Збройні сили України готові чинити опір ще довгий час, наголосив Данілов.

– Росія – величезна за розмірами країна. У неї багато цього гарматного м’яса, яке сюди привозять. І перемога над Росією може бути не дуже швидкою, – вважає секретар РНБО.

Він зазначив, що контрнаступ ЗСУ з подальшою перемогою над Росією може бути не дуже швидким процесом. Данілов переконаний, що союзники України вже зіграли важливу роль у протидії російській агресії.

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За словами секретаря РНБО, постачання озброєння більшої дальності та калібру триватиме, поки наша держава не переможе Росію, яка розпочала війну та насильство на території України.