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Факты / Украина / Общество

У РФ много пушечного мяса, победа может быть небыстрой — Данилов

Юля Захарченко, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Контрнаступление Вооруженных сил Украины с последующей победой над Россией может стать не очень быстрым процессом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью иностранным изданиям.

По его словам, западные партнеры уже сыграли немаловажную роль в противостоянии повторному блицкригу страны-агрессора. Данилов убежден, что поставки вооружения большей дальности и калибра продолжатся, пока Украина не победит Российскую Федерацию.

Данилов считает, что сопротивление Украины подорвало позицию западных стран, которые пытались избегать поставок высокоэффективного оружия. Однако готовность России пожертвовать своими войсками ради незначительных территориальных завоеваний усложняет задачи украинских защитников.

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– Россия – огромная по размерам страна. У нее много этого пушечного мяса, которое сюда привозят. И победа над Россией может быть не слишком быстрой, – убежден секретарь СНБО.

Кроме того, медийные “гауляйтеры” президента России Владимира Путина работают на информационном фронте. Они пытаются демотивировать и психологически дестабилизировать граждан Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

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Источник: Financial Times
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