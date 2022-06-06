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Факты / Украина / Общество

Летописцы кремлевского безумия: сколько журналистов погибло от агрессии РФ в Украине

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
журналісти на війні в Україні
Фото: Depositphotos

С начала полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ, погибли 32 журналиста, еще 16 были ранены.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. В результате вооруженной агрессии России пострадали представители украинских, американских, британских, чешских, датских, ирландских, литовских, швейцарских, французских СМИ и журналисты из ОАЭ.

В то же время больше всего пострадали те, кто находился в Киевской области и Киеве, Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

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— Журналисты всегда первые там, где тяжелее всего – летописцы истории кремлевского безумия сами стали жертвами агрессии и зверств РФ. Спасибо, что вы рассказываете миру о войне. Ваш объективный взгляд – антидот против ядовитой российской пропаганды. Внимание СМИ – залог жизненно необходимой международной поддержки для Украины, – отметила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По данным Офиса генпрокурора, российские оккупанты обстреляли девять телебашен и телерадиокомпаний.

Офис генерального прокурора и органы прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовным производствам по преступлениям РФ в отношении 147 представителей СМИ. Из них 28 – иностранные граждане.

Специально ко Дню журналиста, который отмечают 6 июня, Факты ICTV подготовили материал о том, как война изменила жизнь журналистов.

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Источник: Офис генпрокурора
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