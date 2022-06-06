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Факти / Україна / Суспільство

Літописці кремлівського безумства: скільки журналістів загинуло від агресії РФ в Україні

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
журналісти на війні в Україні
Фото: Depositphotos

З початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ, загинули 32 журналісти, ще 16 – були поранені.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Внаслідок збройної агресії Росії постраждали представники українських, американських, британських, чеських, данських, ірландських, литовських, швейцарських, французьких ЗМІ та журналісти з ОАЕ.

Водночас найбільше постраждали ті, хто перебували у Київській області та Києві, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

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– Журналісти завжди перші там, де найтяжче – літописці історії кремлівського безумства самі стали жертвами агресії та звірств РФ. Спасибі, що ви розповідаєте світові про війну. Ваш об’єктивний погляд – антидот проти отруйної російської пропаганди. Увага ЗМІ – запорука життєво необхідної міжнародної підтримки для України, – зазначила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За даними Офісу генпрокурора, російські окупанти обстріляли дев’ять телевеж та телерадіокомпаній.

Офіс генерального прокурора та органи прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів РФ стосовно 147 представників ЗМІ. З них 28 – іноземні громадяни.

Спеціально до Дня журналіста, який відзначають 6 червня, Факти ICTV підготували матеріал про те, як війна змінила життя журналістів. 

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Джерело: Офіс генпрокурора
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