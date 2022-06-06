Сечеславские десантники показали, как уничтожают оккупантов и их технику

Июнь, 06 в 15:25

Сечеславские десантники показали, как уничтожали российских оккупантов на Донецком направлении.

В опубликованном видео на странице Десантно-штурмовых войск ВС Украины в Facebook воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины рассказывают, что россияне хотят выйти на административные границы Донецкой области.

— Мы всегда готовы к резкому изменению обстановки и отражению атак противника. Враг производит артиллерийские обстрелы наших позиций с целью выбить наших десантников из позиции. Но их попытки безуспешны, – говорит украинский защитник.

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Украинский воин добавляет, что украинский десант стоит и не отступает — “ни шагу назад, только вперед”.

За минувшие сутки, 5 июня, российская армия понесла немалые потери в живой силе и технике. В Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки враг потерял по меньшей мере 100 человек и пять танков.

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Напомним, что война в Украине длится уже 103-и сутки.