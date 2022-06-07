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Сєвєродонецьк може протриматися ще досить довго – військовий експерт

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Сєверодонецьк
Фото: Getty Images

На думку військового експерта Михайла Жирохова, Сєвєродонецьк зможе протриматися ще довго. В інтерв’ю Радіо НВ він також зазначив, що саме місто майже повністю зачищене від ворогів.

— Судячи з офіційних та неофіційних джерел, Сєвєродонецьк вже практично повністю зачищений від ворогів. І зараз він перебуває під контролем української влади. Але з військової точки зору ця операція має тактичне значення. І не має такого великого оперативного чи стратегічного значення, — сказав Жирохов.

За словами військового експерта, утримання українськими військовими Сєвєродонецька — скоріше “символічна перемога”, хоча місто “може триматися ще досить довго”.

— Тому що маючи під рукою Лисичанськ і маючи колишні території колишнього заводу Азот, де є великі бомбосховища, і є велика кількість різних будівель, там можна тримати оборону дуже довго, — пояснив він.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька, а бойові дії за місто у розпалі. Він зазначив, що ЗСУ відбили штурм біля двох сіл у напрямку Новоохтирки та Воронового.

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Джерело: Новое время
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