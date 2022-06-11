В Херсонской области ВСУ взяли под контроль Таврийское и ведут контрнаступление

Июнь, 11 в 16:11

Украинские войска в Херсонской области ведут контрнаступление на трех направлениях. Об этом сообщает Херсонский городской совет в социальной сети Facebook.

— Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области, — говорится в сообщении.

В мэрии также добавили актуальную карту области.

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Отмечается также, что под контролем Украины полностью находится поселок Таврийское.

Сегодня, 11 июня, ОК Юг сообщил о ликвидации украинской разведывательной группой российских десантников. Это удалось сделать при изучении маршрута продвижения в глубь оккупированной Херсонской области.

Кроме непосредственной ликвидации оккупантов, украинцы завладели их оружием и средствами связи.