В Херсонской области ВСУ взяли под контроль Таврийское и ведут контрнаступление
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские войска в Херсонской области ведут контрнаступление на трех направлениях. Об этом сообщает Херсонский городской совет в социальной сети Facebook.
— Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области, — говорится в сообщении.
В мэрии также добавили актуальную карту области.
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Отмечается также, что под контролем Украины полностью находится поселок Таврийское.
Сегодня, 11 июня, ОК Юг сообщил о ликвидации украинской разведывательной группой российских десантников. Это удалось сделать при изучении маршрута продвижения в глубь оккупированной Херсонской области.
Кроме непосредственной ликвидации оккупантов, украинцы завладели их оружием и средствами связи.