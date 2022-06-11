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Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині ЗСУ взяли під контроль Таврійське та ведуть контрнаступ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська у Херсонській області ведуть контрнаступ на трьох напрямках. Про це повідомляє Херсонська міська рада у соціальній мережі Facebook.

— Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської області, – йдеться у повідомленні.

У мерії також додали актуальну карту області.

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Зазначається також, що під контролем України повністю перебуває селище Таврійське.

Сьогодні, 11 червня, ОК Південь повідомило про ліквідацію українською розвідувальною групою російських десантників. Це вдалося зробити під час вивчення маршруту просування вглиб окупованої Херсонської області.

Окрім безпосередньої ліквідації окупантів, українці заволоділи їхньою зброєю та засобами зв’язку.

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