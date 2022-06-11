УПЦ имитирует отделение от Русской православной церкви – Епифаний

Июнь, 11 в 14:00

В конце мая Собор Украинской православной церкви (МП) объявил о полном отделении от Русской православной церкви (РПЦ), однако глава Православной церкви Украины Епифаний говорит, что на самом деле ничего не изменилось, и объяснил почему.

– Некоторые пытаются толковать то, что произошло, как полное отделение УПЦ МП от РПЦ. Но это, скорее, выглядит как решение, позволяющее в определенной степени избежать ответственности перед законом №2662 о переименовании. В этом законе говорится, что если церковь имеет центр управления в стране-агрессоре, она должна соответственно и изменить свое название с УПЦ на РПЦ. Как мы видим, есть попытки вычистить в уставе любые упоминания РПЦ. Но в первом пункте устава, который был опубликован недавно, было видно, что речь идет о грамоте 1990 года, которая была вручена тогдашнему митрополиту УПЦ Филарету. В ней говорится о независимости и самостоятельности в управлении, в то же время УПЦ остается неотъемлемой частью РПЦ, – подчеркнул митрополит.

По его словам, там нет ни слова, что УПЦ провозглашает автокефалию и выходит из состава РПЦ.

– Если из документов Собора мы этого не видим, то в определенной степени сейчас происходит имитация, что они являются независимой и самостоятельной церковью. Отделение как такового мы не видим, а только слышим заявления. Возможно, все это для того, чтобы приостановить переход приходов УПЦ МП в ПЦУ, но посмотрим, потому что сейчас внутри церкви происходят споры, – добавил Эпифаний.

Он подчеркнул, что сейчас диалог между ПЦУ и УПЦ сложен, поскольку последняя ставит ультиматумы, однако есть отдельные архиереи, с которыми поддерживается контакт.

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– Мы сумеем начать диалог, особенно когда Москва начнет на них еще больше давить. Мы видим борьбу сил в УПЦ, большинство церкви выступает за отделение от РПЦ, – подытожил глава ПЦУ.

27 мая Собор Украинской православной церкви принял решение об окончательногом отсоединения от РПЦ.

Его участники осудили войну в Украине, а также выразили несогласие с позицией патриарха РПЦ Кирилла.

Кроме того, по итогам Собора в УПЦ выразили надежду на возобновление диалога с Православной церковью Украины. В частности, там сообщили, что хотят обсудить якобы “силовые захваты храмов”, а также переводы приходов УПЦ в ПЦУ.