УПЦ імітує відокремлення від Російської православної церкви – Епіфаній

Червень, 11 в 14:00

Наприкінці травня Собор Української православної церкви (МП) оголосив про повне від’єднання від Російської православної церкви (РПЦ), проте глава Православної церкви України Епіфаній каже, що насправді нічого не змінилося, і пояснив чому.

– Дехто намагається тлумачити те, що відбулося, як повне відокремлення УПЦ МП від РПЦ. Але це, скоріше, виглядає як рішення, яке дозволяє певною мірою уникнути відповідальності перед законом №2662 щодо перейменування. В цьому законі йдеться про те, що якщо церква має центр керування в країні-агресорі, то вона повинна відповідно і змінити свою назву з УПЦ на РПЦ. Як ми бачимо, є намагання вичистити в статуті будь-які згадки щодо РПЦ. Але в першому пункті того статуту, що був опублікований нещодавно, було видно, що йдеться про грамоту 1990 року, яка була вручена тоді колишньому митрополиту УПЦ Філарету. В ній йдеться про незалежність і самостійність в керуванні, водночас УПЦ залишається невід’ємною частиною РПЦ, – наголосив митрополит.

За його словами, там нема жодного слова, що УПЦ проголошує автокефалію і виходить зі складу РПЦ.

– Якщо з документів Собору ми цього не бачимо, то, певною мірою, зараз відбувається імітація, що вони є незалежною та самостійною церквою. Відокремлення як такого ми не бачимо, а тільки чуємо заяви. Можливо, все це задля того, щоб призупинити перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ, але побачимо, бо зараз всередині церкви відбуваються суперечки, – додав Епіфаній.

Він наголосив, що наразі діалог між ПЦУ та УПЦ складний, оскільки остання ставить ультиматуми, проте є окремі архієреї, з якими підтримується контакт.

Зараз дивляться

– Ми зуміємо розпочати діалог, особливо коли Москва почне на них ще більше тиснути. Ми бачимо боротьбу сил в УПЦ, більшість церкви виступає за відокремлення від РПЦ, – підсумував глава ПЦУ.

27 травня Собор Української православної церкви ухвалив рішення про остаточне від’єднання від РПЦ.

Його учасники засудили війну в Україні та висловили незгоду з позицією патріарха РПЦ Кирила.

Крім того, за підсумками Собору в УПЦ висловили надію на відновлення діалогу із Православною церквою України. Зокрема, там повідомили, що хочуть обговорити нібито “силові захоплення храмів”, а також переведення приходів УПЦ до ПЦУ.