Июнь, 12 в 10:27

Советник главы МВД Виктор Андрусив считает, что россияне вбрасывают информацию о якобы новом штурме Киева. Это делают для того, чтобы оттягивать поставки вооружения для ВСУ на восточный фронт.

Об этом Андрусив заявил в эфире телемарафона.

По его словам, никакой концентрации вражеских войск не наблюдается, однако остается высока вероятность ракетно-бомбовых ударов и заход диверсионных групп врага.

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— По состоянию на сегодняшний день мы не видим никаких действий, которые можно расценить, как подготовку к штурму Киева. Нет никакой концентрации российских войск – мы этого абсолютно нигде не видим, – подчеркнул Андрусив.

Он отметил, что у россиян не хватает сил для войны на Донбассе.

— Когда они шли на Киев в марте, то отправили 50% от всего, что РФ тогда ввела в Украину… Когда им не хватает сил для боев на Донбассе и отражения нашего контрнаступления в Херсонской области, то о каком штурме Киева может идти речь, – заявил Андрусив.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как 15-летний подросток из поселка в Макаровском районе Киевской области стал корректировщиком ВСУ.