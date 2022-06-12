Червень, 12 в 10:27

Радник голови МВС Віктор Андрусів вважає, що росіяни вкидають інформацію про начебто новий штурм Києва. Це роблять для того, щоб відтягувати перекидання озброєння для ЗСУ на східний фронт.

Про це Андрусів заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, жодної концентрації ворожих військ не спостерігається, проте залишається висока ймовірність ракетно-бомбових ударів і перекидання диверсійних груп ворога.

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– Станом на сьогодні ми не бачимо жодних дій, які можна розцінити, як підготовку до штурму Києва. Немає жодної концентрації російських військ – ми цього абсолютно ніде не бачимо, – наголосив Андрусів.

Він зауважив, що у росіян не вистачає сил для ведення війни на Донбасі.

– Коли вони йшли на Київ у березні, то відправили 50% від усього, що РФ тоді ввела в Україну… Коли їм не вистачає сил для боїв на Донбасі й відбиття нашого контрнаступу на Херсонщині, то про який штурм Києва може йти мова, – заявив Андрусів.

Раніше Факти ICTV розповідали, як 15-річний підліток із селища у Макарівському районі Київщини став корегувальником ЗСУ.