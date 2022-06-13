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Факты / Украина / Общество

В Мариуполе оккупанты “за еду” предлагают убирать завалы и хоронить погибших

Валентина Летяк, редактор ленты
Маріуполь
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты в Мариуполе предлагают за работу в коммунальных службах 10 тыс. руб. в месяц. Работать за такую ​​мизерную зарплату мало желающих, поэтому враг снизил объемы так называемой гуманитарки, которая обеспечивала минимальный набор продуктов для выживания.

По данным украинской разведки, теперь оккупационная администрация предлагает жителям Мариуполя убирать завалы на улицах и хоронить тела погибших в братских могилах “за еду”.

Кроме того, россияне планируют в дальнейшем привлекать к такой работе “добровольцев”, то есть использовать бесплатный труд.

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А на оккупированных территориях Херсонской области, в частности, в Новой Каховке и Бериславе, россияне заставляют местное население сдавать почти бесплатно (около 10% от розничной цены) закупщикам из Крыма 70% урожая.

В то же время враг запретил вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Поэтому предприниматели иногда просто раздают людям клубнику и черешню.

В Запорожской области, в частности в Мелитополе, из-за массового отказа учителей проводить обучение по российской программе, оккупанты привлекают людей без педагогического образования. Сюда также завозят учителей из РФ и оккупированного Крыма.

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Фото: Маріупольська міськрада

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