У Маріуполі окупанти “за їжу” пропонують прибирати завали та хоронити загиблих

Червень, 13 в 13:55

Російські окупанти у Маріуполі пропонують за роботу в комунальних службах 10 тис. руб. на місяць. Працювати за таку мізерну зарплату мало охочих, тому ворог знизив обсяги так званої гуманітарки, яка забезпечувала мінімальним набором продуктів для виживання.

За даними української розвідки, тепер окупаційна адміністрація пропонує жителям Маріуполя прибирати завали на вулицях та хоронити тіла загиблих у братських могилах “за їжу”.

Окрім того, росіяни планують надалі залучати до такої роботи “добровольців”, тобто використовувати безоплатну працю.

Зараз дивляться

А на окупованих територіях Херсонської області, зокрема у Новій Каховці та Бериславі, росіяни змушують місцеве населення здавати майже безкоштовно (близько 10% від роздрібної ціни) закупникам з Криму 70% врожаю.

Водночас ворог заборонив вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Тому підприємці подекуди просто роздають людям полуницю та черешню.

У Запорізькій області, зокрема у Мелітополі, через масову відмову вчителів проводити навчання за російською програмою, окупанти залучають людей без педагогічної освіти. Сюди також завозять вчителів із РФ та окупованого Криму.

Фото: Маріупольська міськрада