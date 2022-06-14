Июнь, 14 в 11:47

Украинская артиллерия продолжает уничтожать российских захватчиков по всех участках фронта.

Так, мастерски работают по оккупантам и бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта. Они уничтожили боевую машину пехоты россиян.

Видео опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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— Несколько кадров боевой работы украинской артиллерии. Российских оккупантов снова стало меньше. Громом и пламенем! – говорят в Генштабе.

Отметим, что 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта — соединение артиллерийских войск, подчиненное оперативному командованию Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Кроме того, за прошлые сутки российская армия потеряла 200 солдат. Также украинские защитники уничтожили вертолет. Детальнее о потерях россиян во время войны против Украины — читайте на Фактах ICTV.