Громом и пламенем: украинские защитники уничтожили боевую машину пехоты россиян
Украинская артиллерия продолжает уничтожать российских захватчиков по всех участках фронта.
Так, мастерски работают по оккупантам и бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта. Они уничтожили боевую машину пехоты россиян.
Видео опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
— Несколько кадров боевой работы украинской артиллерии. Российских оккупантов снова стало меньше. Громом и пламенем! – говорят в Генштабе.
Отметим, что 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта — соединение артиллерийских войск, подчиненное оперативному командованию Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Кроме того, за прошлые сутки российская армия потеряла 200 солдат. Также украинские защитники уничтожили вертолет. Детальнее о потерях россиян во время войны против Украины — читайте на Фактах ICTV.