Червень, 14 в 11:47

Українська артилерія продовжує знищувати російських загарбників на всіх ділянках фронту.

Так, майстерно працюють по окупантах й бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Вони знищили бойову машину піхоти росіян.

Відео опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.

Зараз дивляться

– Декілька кадрів бойової роботи української артилерії. Російських окупантів знову поменшало. Громом і полум’ям! – кажуть у Генштабі.

Зазначимо, що 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта — з’єднання артилерійських військ, підпорядковане оперативному командуванню Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Крім того, за минулу добу російська армія втратила 200 солдатів. Також українські захисники знищили вертоліт. Детальніше про втрати росіян під час війни проти України – читайте на Фактах ICTV.