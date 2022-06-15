Июнь, 15 в 17:06

Украинские защитники утром 15 июня нанесли авиационный удар по району скопления российских войск в Николаевской области.

Об этом сообщило оперативное командование Юг.

— Наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевщины. На рассвете парой вертолетов точно атакован район скопления противника. Потери уточняются, – отметили в командовании.

Также они добавили, что в Николаевской области российские войска обстреливали населенные пункты Березнеговатской, Шевченковской и Галицыновской общин.

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С применением стратегической авиации из Крыма ночью оккупанты нанесли ракетный удар четырьмя крылатыми ракетами по Прибужановской общине Вознесенского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что всего за прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 19 человек. Все они госпитализированы и получают необходимую помощь.

Кроме того, бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили боевую машину пехоты россиян.

По данным Генштаба, российские военные за последние сутки потеряли около 250 своих военных в войне против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ОК Юг

Фото: Генштаб ВСУ