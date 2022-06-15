Украинские военные нанесли авиаудар по скоплению врагов в Николаевской области — ОК Юг
Украинские защитники утром 15 июня нанесли авиационный удар по району скопления российских войск в Николаевской области.
Об этом сообщило оперативное командование Юг.
— Наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевщины. На рассвете парой вертолетов точно атакован район скопления противника. Потери уточняются, – отметили в командовании.
Также они добавили, что в Николаевской области российские войска обстреливали населенные пункты Березнеговатской, Шевченковской и Галицыновской общин.
С применением стратегической авиации из Крыма ночью оккупанты нанесли ракетный удар четырьмя крылатыми ракетами по Прибужановской общине Вознесенского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что всего за прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 19 человек. Все они госпитализированы и получают необходимую помощь.
Кроме того, бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили боевую машину пехоты россиян.
По данным Генштаба, российские военные за последние сутки потеряли около 250 своих военных в войне против Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ