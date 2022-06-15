Червень, 15 в 17:06

Українські захисники зранку 15 червня завдали авіаційного удару по району скупчення російських військ у Миколаївській області.

Про це повідомило оперативне командування Південь.

– Наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та завдавати авіаційних ударів по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються, – зазначили у командуванні.

Також вони додали, що на Миколаївщині російські війська обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громад.

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Із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі окупанти завдали ракетного удару чотирма крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва розповіла, що загалом же за минулу добу на Миколаївщині поранення дістали 19 людей. Усі вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу.

Крім того, бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили бойову машину піхоти росіян.

За даними Генштабу, російські військові за останню добу втратили близько 250 своїх військових у війні проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ОК Південь

Фото: Генштаб ЗСУ