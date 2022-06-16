Украина – это сцена преступления: прокурор МКС о расследовании действий военных РФ

Июнь, 16 в 14:04

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который сейчас находится в Украине, вместе с генпрокурором Ириной Венедиктовой в эфире телемарафона рассказали, как идет расследование военных преступлений российских военных.

– Для нас важно, чтобы международные коллеги из Гааги и стран, которые входят в общую следственную группу, были с нами непосредственно в полях. Они должны видеть, что происходило, – сказала Венедиктова.

Хан в свою очередь отметил, что на сегодняшний день удалось определить, какие преступления совершены и кто может быть за них ответственным.

– Во время второго визита в Украину, когда я был в Буче, в Бородянке, я увидел, что Украина – это сцена преступления, и мы имеем дело с большим объемом информации. Это все документируется и третьими сторонами, очень храбрыми журналистами, и профессиональными представителями Офиса генпрокурора, – подчеркнул прокурор МКС.

По его словам, если говорить о типах обвинений – это разрушение жилых домов, сексуальные преступления, преступления против детей, обвинение в пытках и неправильном обращении с пленными – большая палитра.

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– Наша задача – использовать требования и возможности законодательства и, собственно, проверить достоверность всей информации, которую мы получаем из разных источников. После этого мы сможем использовать уставы и привлекать международных судей, чтобы в надлежащее время прийти к определенным выводам. Но одна вещь понятна уже сейчас – во время любого конфликта в мире мы всегда видим беспропорциональные последствия для детей, женщин, пожилых людей, и мы должны сделать так, чтобы максимально мобилизовать закон на их защиту, – объяснил Хан.

Он заверил, что цель МКС – желание добиться справедливости для этих людей:

– Мы хотим создать общий фронт законности, мы не можем больше терпеть такое издевательство над законом. Мы должны показать миру – закон работает.

Фото: Ірина Венедіктова