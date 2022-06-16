Україна – це сцена злочину: прокурор МКС про розслідування діянь військових РФ

Червень, 16 в 14:04

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який зараз перебуває в Україні, разом з генпрокурором Іриною Венедіктовою у ефірі телемарафону розповіли, як триває розслідування воєнних злочинів російських вйськових.

– Для нас приниципово важливо, щоб міжнародні колеги з Гааги та країн, які входять в спільну слідчу групу, були з нами безпосередньо в полях. Вони мають на власні очі бачити, що відбувалося, – сказала Венедіктова.

Хан у свою чергу зауважив, що на сьогодні вдалося визначили, які злочини скоєні та хто може бути за них відповідальним.

– Під час другого візиту до України, коли я був у Бучі, в Бородянці, я побачив, що Україна – це сцена злочину, і ми маємо справу з великим обсягом інформації. Це все документується і третіми сторонами, дуже хоробрими журналістами, і професійними представниками Офісу генпрокурора, – наголосив прокурор МКС.

За його словами, якщо говорити про типи звинувачень – це руйнування житлових будинків, сексульні злочини, злочини проти дітей, зинучення у тортурах та у неналежному поводженні з полоненими – велика палітра.

Зараз дивляться

– Наше завдання – використати вимоги та можливості законодавства і, власне, перевірити достовірність всієї інформації, яку ми отримуємо з різних джерел. Після того ми зможемо використовувати статути і залучати міжнародних суддів, щоб у належний час прийти до певних висновків. Але одна річ зрозуміла вже зараз – під час будь-якого конфлікту у світі ми завжди бачимо безпропорційні наслідки для дітей, жінок, літніх людей, і ми повинні зробити так, щоб максимально мобілізуати закон на їхній захист, – пояснив Хан.

Він запевнив, що мета МКС – бажання добитися справедливості для цих людей:

– Ми хочемо створити спільний фронт законності, ми не можумо більше терпіти таке знущння над законом. Ми повинні показати світу – закон працює.

Фото: Ірина Венедіктова