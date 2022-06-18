Червень, 17 в 22:28

Вдалося звільнити Тайру – українського медика та волонтера Юлію Паєвську, яку окупанти у Маріуполі взяли у полон. Ще після початку війни на Донбасі у 2014 році вона допомагала пораненим, а після повномасштабного вторгнення Тайра не змогла стояти осторонь та дивитися, як російська армія бомбить Україну.

Має звання Народний герой України, відзнаку За гуманітарну участь в АТО, чимало нагород від різних з’єднань ЗСУ. У Маріуполі Юлія допомагала ставати на ноги тим, кого поранили під час обстрілів та бомбардувань російськими військами.

– Тримайтесь. Маріуполь – це Україна. Всіх обіймаю, – написала Юлія Паєвська у соціальних мережах 10 березня.

Волонтерка у Маріуполі шукала добровольців для евакуації поранених, яких вивозили на вертолітний майданчик, розповів 23-річний парамедик із Маріуполя Сергій Чорнобривець. А вже у середині березня окупанти захопили її у полон.

Зараз дивляться

– Ми поїхали до шпиталю, вивозили поранених на вертолітний майданчик. Тайра – найкраща. Вона сказала, що ми стаємо справжніми чоловіками. Вона нас мотивувала, що треба триматися до кінця. І ми трималися, – зізнався він.

Журналісти отримали відео, який знято нагрудною камерою Юлії Паєвської до того, як вона потрапила у полон. На записі можна побачити, як парамедик рятує українських захисників та показує зруйнований Маріуполь, який розбомбила російська армія.

Зараз Юлію Паєвську здебільшого знають за позивним Тайра та назвою підрозділу військових медиків-волонтерів Ангели Тайри, який вона створила. Пізніше ж парамедик вирішила підписати контракт зі Збройними силами України, щоб допомагати людям, які цього потребують.

За її словами, найголовніше – це розуміння, яке з’явилося між армією та волонтерами, тому і взаємодія стала набагато простішою.