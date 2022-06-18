Ревность к Макрону и Карта киевлянина Джонсону: визит премьера Британии стал мемом

Июнь, 17 в 23:54

Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его новая поездка вызвала бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Факты ICTV собрали самые удачные шутки о приезде Джонсона в Украину.

Украинцы отметили, что его помощь нашей стране вызывает значительное уважение. Джонсон стал настолько частым гостем столицы, что ему пора оформить Карточку киевлянина и даже место регистрации.

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Некоторые отметили, что Джонсон не сфотографировался в поезде, как это сделали накануне во время поездки в Киев канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Совета министров Италии Марио Драги.

А некоторые даже шутят о ревности Джонсона к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В сети активно распространяют фотомэм, на котором Макрон что-то шепчет на ухо Зеленскому, а рядом на них смотрит “недовольный” Джонсон.

Однако изюминкой стали “любовные” стихи: Так бывает в жизни, что сердца не жужжат в унисон — и ты вспоминаешь Джонсона, хоть тебя обнимает Макрон…