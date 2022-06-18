Ревнощі до Макрона та Картка киянина Джонсону: візит прем’єра Британії став мемом

Червень, 17 в 23:54

До Києва завітав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Його нова поїздка викликала бурхливу реакцію серед користувачів соціальних мереж. Факти ICTV зібрали найвдаліші жарти про приїзд Джонсона до України.

Українці відзначили, що його допомога нашій країні викликає значну повагу. Джонсон став настільки частим гостем столиці, що йому вже час оформити Картку киянина та навіть місце реєстрації.

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Дехто відзначив, що Джонсон не сфотографувався у потязі, як це зробили напередодні під час поїздки до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та глава Ради міністрів Італії Маріо Драгі.

А дехто навіть жартує про ревнощі Джонсона до президента України Володимира Зеленського. У мережі активно розповсюджують фотомем, на якому Макрон щось шепоче на вухо Зеленському, а поруч на них дивиться “незадоволений” Джонсон.

Проте родзинкою стали “любовні” вірші: Так буває в житті, що серця не гудять в унісон – і ти згадуєш Джонсона, хоч тебе обіймає Макрон…