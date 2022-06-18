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Факты / Украина / Общество

Пятеро украинцев вернулись домой из российского плена — Минобороны

Юля Захарченко, редактор ленты
Пятеро украинцев вернулись домой из российского плена — Минобороны
Фото: Depositphotos

Пятеро граждан Украины вернулись домой из российского плена. Обмен состоялся по формуле 5 на 5, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Все освобожденные – это мирные жители, которых незаконно удерживали российские войска. Четверо гражданских попали в плен во время боев в Киевской области. Трое из них – во время временной оккупации Гостомеля.

Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины. Координационный штаб работает над возвращением всех пленных украинцев, отметили в Министерстве обороны.

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Недавно из плена освободили Тайру – украинского медика и волонтерку Юлию Паевскую. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства не уточнил, когда именно Тайра была освобождена из плена, однако отметил, что она уже находится дома.

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Источник: Минобороны
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