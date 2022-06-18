Червень, 18 в 18:58

Внаслідок численних обстрілів та штурму російська армія має частковий успіх у населеному пункті Метьолкіне, де намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного нашим захисникам вдалося відбити.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російська армія систематично обстрілює українські позиції, щоб запобігти перегрупуванню підрозділів ЗСУ. Ворог застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

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На Південнобузькому та Таврійському напрямках російські війська обстріляли з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого та Первомайського.

В акваторії Чорного та Азовського морів Чорноморський флот Росії намагається перебазувати корабельно-катерний склад. Ворог зазнає значних втрат під час повномасштабної збройної агресії проти України.