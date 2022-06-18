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Факты / Украина / Общество

Быстрый захват Херсонщины стал возможным из-за предательства сотрудника СБУ Садохина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
працівник СБУ
Фото: СБУ

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал, кто совершил госизмену на юге Украины, которая привела к быстрой оккупации Херсонщины.

По словам чиновника, россияне воспользовались работником СБУ, которого предварительно “завербовали”.

В интервью агентству Укринформ Самойленко рассказал, что государственным изменником оказался начальник Антитеррористического центра Игорь Садохин.

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— Сейчас мы уже знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ — начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага. Считается, что он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию.

Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас тоже работают правоохранители.

Сегодня, 18 июня, Оперативное командование Юг сообщило, что из-за активных боев на Херсонщине, критическая ситуация во всех населенных пунктах Высокопольской, Великоалександровской, Нововоронцовской общин.

В населенных пунктах этих общин отсутствуют вода, электричество, газ, лекарства. Многие пострадавшие мирные жители и уничтоженные частные и инфраструктурные объекты.

Источник: Укринформ
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