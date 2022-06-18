Быстрый захват Херсонщины стал возможным из-за предательства сотрудника СБУ Садохина
Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал, кто совершил госизмену на юге Украины, которая привела к быстрой оккупации Херсонщины.
По словам чиновника, россияне воспользовались работником СБУ, которого предварительно “завербовали”.
В интервью агентству Укринформ Самойленко рассказал, что государственным изменником оказался начальник Антитеррористического центра Игорь Садохин.
— Сейчас мы уже знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ — начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага. Считается, что он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию.
Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас тоже работают правоохранители.
Сегодня, 18 июня, Оперативное командование Юг сообщило, что из-за активных боев на Херсонщине, критическая ситуация во всех населенных пунктах Высокопольской, Великоалександровской, Нововоронцовской общин.
В населенных пунктах этих общин отсутствуют вода, электричество, газ, лекарства. Многие пострадавшие мирные жители и уничтоженные частные и инфраструктурные объекты.