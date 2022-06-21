Июнь, 20 в 22:52

Бои вокруг Харькова и постоянные обстрелы могут затянуться надолго. Потому местным жителям советуют не игнорировать сигналы тревоги.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE. По его словам, харьковчанам лучше увезти детей из города.

– В области и Харькове могут быть сложности. Возможно, будет битва за Харьков днем ​​и ночью, — отметил Арестович.

Он рассказал, что группировка российских войск в Белгородской области на границе с Украиной может быть задействована для усиления удара в Харьков.

Сейчас смотрят

Также вражеская группировка начала двигаться от Изюма к Попасной, ведь россияне накопили там войска.

Оккупанты пытаются наступать в сторону Барвенково, Долины, Краснополья, Богородичного, Пришиба, Старого Каравана, Закотного, Северска, а также в сторону Райгородка, но там не могут форсировать Северский Донец.

Кроме того, в районе Северодонецка россияне пытаются наступать по всем направлениям, хоть и малыми силами. Советник руководителя ОП добавил, что серьезные проблемы возникают для Золотого, что на юге Лисичанска.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что российская армия начинает широкомасштабное наступление на регион. Вражеские войска обстреливают все свободные населенные пункты области.