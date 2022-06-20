Июнь, 20 в 20:30

В Луганской области – крайне тяжелая ситуация. Российская армия начинает широкомасштабное наступление на регион. Вражеские войска накопили достаточное количество резервов и обстреливают все свободные населенные пункты области.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что в Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, а украинские защитники контролируют только территорию завода Азот.

По его словам, российские войска наступают вдоль автодороги Лисичанск-Бахмут, а рядом расположенные города и поселки находятся под постоянными обстрелами.

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В частности, от вражеского огня целый день страдает Лисичанск, в котором уже есть пострадавшие мирные жители. В настоящее время установить точное количество раненых невозможно, отметил Гайдай.

Однако глава Луганской ОВА обратил внимание, что российской армии не удалось окружить украинских бойцов. Наши защитники наносят существенные потери оккупантам. Уже сейчас больницы и морги на временно оккупированных территориях переполнены телами погибших российских солдат.