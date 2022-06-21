Червень, 20 в 22:52

Бої навколо Харкова та постійні обстріли міста можуть затягнутися надовго. Тому місцевим жителям радять не ігнорувати сигнали тривоги.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE. За його словами, харків’янам краще вивезти дітей із міста.

– В області та Харкові можуть бути складнощі. Можливо буде битва за Харків вдень та вночі, – зазначив Арестович.

Він розповів, що угруповання російських військ у Білгородській області на кордоні з Україною може бути задіяне для посилення удару на Харків.

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Також вороже угрупування почало рухатися від Ізюма до Попасної, адже росіяни накопичили там війська.

Окупанти намагаються наступати у бік Барвінкового, Долини, Краснопілля, Богородичного, Пришиба, Старого Каравана, Закотного, Сіверська, а також у бік Райгородка, але там не можуть форсувати Сіверський Донець.

Крім того, в районі Сєверодонецька росіяни намагаються наступати за всіма напрямками, хоч і малими силами. Радник керівника ОП додав, що серйозні проблеми виникають для Золотого, що на півдні від Лисичанська.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що російська армія розпочинає широкомасштабний наступ на регіон. Ворожі війська обстрілюють всі вільні населені пункти області.