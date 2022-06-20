Июнь, 20 в 16:55

В Черновицкой области 18-летний житель села Карапчев Константин Урсулин поиздевался над павлином.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным полиции, злоумышленник заранее купил павлина. А во время отдыха с друзьями возле реки Сирет в пределах села Карапчев умышленно поиздевался над птицей.

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— Осознавая, что его действия причинят животному существенную боль и могут повлечь увечье или смерть, подозреваемый с особой жестокостью наносил ему телесные повреждения. Факт издевательства фиксировали его друзья на видео, — отметили в Офисе генпрокурора.

На видео, которое обнародовали в социальных сетях, видно, что пьяный мужчина схватил птицу за шею и несколько раз ударил ее о землю. В результате павлин погиб.

Со временем сотрудники отделения полиции №5 (пгт Глубокая) Черновицкого районного управления открыли уголовное производство по статье 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Полиция решает вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Отметим, что о жестоких действиях мужчины сообщила зоозащитная организация UAnimals. Именно они написали заявление в полицию Черновицкой области на подозреваемого Константина Урсулина.