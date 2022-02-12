Тела оставили возле озера: в Ирпене ищут живодеров, замучивших диких животных

В Киевской области разыскивают живодеров, жестоко убивших дикого зайца и косулю. Замученных животных нашли вблизи жилых комплексов.

Инцидент произошел 7 февраля в городе Ирпень. В полицию обратилась представительница зоозащитной организации.

— Полиция обращается ко всем неравнодушным гражданам, если вы стали свидетелями, есть ли у вас информация о жестоком убийстве диких животных в Ирпене: сообщите на спецлинию 102, — говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются вблизи озера Карьер, где были обнаружены тела погибших животных.

Уголовное производство было открыто по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет. Досудебное расследование продолжается.