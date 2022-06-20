Червень, 20 в 16:55

У Чернівецькій області 18-річний мешканець села Карапчів Костянтин Урсулін познущався з павича.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними поліції, зловмисник заздалегідь придбав павича. А під час відпочинку з друзями поблизу річки Сірет в межах села Карапчів навмисне познущався з птаха.

Зараз дивляться

– Усвідомлюючи, що його дії завдадуть тварині істотного болю та можуть спричинити каліцтво або смерть, підозрюваний з особливою жорстокістю наносив їй тілесні ушкодження. Факт знущання фіксували його друзі на відео, – зазначили в Офісі генпрокурора.

На відео, яке оприлюднили у соціальних мережах, видно, що п’яний чоловік схопив птаха за шию та кілька разів вдарив його об землю. Внаслідок цього павич загинув.

Згодом співробітники відділення поліції №5 (смт Глибока) Чернівецького районного управління відкрили кримінальне провадження за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.

Наразі поліція вирішує питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зазначимо, що про жорстокі дії чоловіка повідомила зоозахисна організація UAnimals. Саме вони написали заяву до поліції Чернівецької області на підозрюваного Костянтина Урсуліна.